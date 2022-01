Inkognito im Ski-Urlaub: Prinz Charles' absurde Verkleidung

Zum Skifahren begeben sich die britischen Royals gerne in die Schweiz. So hat Sarah Ferguson, die Herzogin von York, zusammen mit ihren Töchtern Prinzessin Eugenie und Beatrice sowie deren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi und Jack Brooksbank Silvester im Schweizer Nobel-Skiort Verbier verbracht. Hier ließ es auch Prinz William 2017 in einem seiner Skiurlaube mächtig krachen, als er sich ohne seine Kate mit einigen seiner Kumpels und zwei Models in einem Nachtclub vergnügte. Auch Prinz Charles gilt als Schweiz-Fan: Unvergessen blieb vor allem einer seiner Aufenthalte in Schweizer Ferienort Klosters, wo der Royal mit seinen Kumpels 1980 auf die Piste ging.

Prinz Charles bewies bei Inkognito-Look Einfallsreichtum

Um inkognito zu bleiben, bewies Prinz Charles damals nicht nur Einfallsreichtum, sondern auch Humor. Er begab sich mit falschem Schnurrbart, einer falschen Nase und Scherzbrille zum Skifahren. Seine absurde Verkleidung rundete ein roter Hut ab. Unerkannt blieb Charles dennoch nicht. Die Verkleidung schien dem Thronfolger noch mehr Aufmerksamkeit vonseiten der Fotografen zu verschaffen, wie Fotos aus dem Urlaub vor über 40 Jahren zeigen.