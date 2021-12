Weder Diana noch Camilla: Wen Prinz Charles eigentlich hätte heiraten sollen

Prinz Charles' Ehe mit Prinzessin Diana soll von Anbeginn an unter einem schlechten Stern gestanden haben. 1981 traute sich der britische Thronfolger mit Diana Frances Spencer und machte sie damals zur Princess of Wales. Eine Liebesheirat soll es aber keine gewesen sein. In der Biografie mit dem Titel Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life behauptet Autor Sally Bedell Smith, sein Vater, Prinz Philip, habe Charles dazu gedrängt, Diana zu heiraten. Nachdem Gerüchte laut geworden waren, dass Charles eine Nacht mit der damals 19-Jährigen hätte verbracht hätte, sei Prinz Philip um Dianas Ehre besorgt gewesen. In einem Brief soll er seinen Sohn dazu aufgefordert haben, sich zu überlegen, ob er sich mit ihr verloben wolle oder nicht - immerhin sei "Dianas Ruf bedroht".

Charles pflegte zunächst Beziehung zu Dianas Schwester

"Er war nicht verliebt. Er war noch nicht bereit. Es war für ihn eine grässliche Drohung", heißt es über Charles, der sich schließlich gezwungen gefühlt habe, Diana einen Antrag zu machen. Nach 15 krisenreichen Jahren ließ sich das Paar 1996 scheiden. Kurz darauf verstarb Diana bei einem tragischen Unfall in Paris.