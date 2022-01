Herzogin Kate: Böses Gerücht um ruinierten Geburtstag

Ihren ersten offiziellen Besuch in New York im Jahr 2014 soll Kate sehr genossen haben. Seitdem soll sie sich oft darüber beklagt haben, nicht genug Zeit dort verbracht zu haben. Auf Williams Vorschlag habe sie dennoch mit Abneigung reagiert. Der Grund: Die Herzogin soll die Befürchtung gehegt haben, im Big Apple Freunden von Herzogin Meghan über den Weg laufen zu können, weswegen die Reise ins Wasser gefallen sein soll. "Kates Reaktion war Angst", so ein angeblicher Insider. "Ihre Sorge ist, dass sie den Kumpanen ihrer Schwägerin begegnet."

Wieso es keine große Party für Herzogin Kate gab

Britische Medien berichten indes, das ursprünglich eine große Feier zu Kates Ehren geplant gewesen sein soll. Das diese am Ende nicht stattfand, soll zur Abwechslung aber mal nichts mit Meghan zutun gehabt haben. Aufgrund der Corona-Pandemie seien in den vergangenen Monaten bereits andere royale Feiern abgesagt worden: So hatte die Queen auf ihr traditionelles vorweihnachtliches Mittagessen mit der Familie wegen steigender Omikron-Zahlen verzichtet. Weihnachten feierte die Königin im kleinen Kreis, während die Cambridges mit ihren Kindern die Feiertage in ihrem Landhaus in Norfolk verbracht hatten.