Herzogin Meghan könnte schon bald vor Gericht über Prinz Andrew auspacken

Boies gab an, möglicherweise die Herzogin von Sussex aufrufen zu wollen, weil diese "eine enge Vertraute von Prinz Andrew war und daher in der Lage ist, vielleicht gesehen zu haben, was er getan hat".

Zu Sarah Ferguson und vor allem ihrer und Andrews Tochter Eugenie soll Meghan einen guten Draht haben. Darüber, welcher Natur ihre Beziehung zu Prinz Andrew ist, war bis dato nichts bekannt.