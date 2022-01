Prinz Williams befremdliche Reaktion auf Frage zu Prinz Andrew

Die britische Queen Elizabeth II. hat ihrem wegen Missbrauchsvorwürfen in den USA verklagten Sohn Prinz Andrew alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen. Andrew werde sich in dem Prozess als privater Bürger verteidigen, teilte der Buckingham-Palast in London in einer Stellungnahme mit. Diese Entscheidung soll innerhalb der Königsfamilie zuvor hitzig diskutiert worden sein. Es wird davon ausgegangen, dass Prinz Charles und sein Sohn William "maßgeblich" an Prinz Andrews Verbannung beteiligt waren. Sie sollen die Königin zu einer "rücksichtslosen und schnellen" Entscheidung gedrängt haben, nachdem Andrews Versuch fehlgeschlagen war, einen Richter davon zu überzeugen, die Zivilklage abzuweisen, in der er beschuldigt wird, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben.

Die Frage eines Journalisten nach Prinz Andrew war Prinz William jedoch sichtlich unangenehm, als der Duke of Cambridge bei einem Besuch des Foundling Museums in London, den er zusammen mit seiner Ehefrau Cambridge absolvierte, auf den abtrünnigen Royal angesprochen wurde.

Als ein Reporter William auf seinen Onkel ansprach, und wissen wollte, ob er den Herzog von York unterstütze, stellte sich der 39-Jährige schlichtweg taub. Beim Verlassen des Museums wurde der Herzog von Cambridge von einem Sky News-Reporter gefragt: "Königliche Hoheit, darf ich fragen, unterstützen Sie Prinz Andrew?"

William – der eine Gesichtsmaske trug – hielt inne, beugte sich vor und zeigte auf sein Ohr, um dem Reporter zu sagen: "Tut mir leid, ich kann Sie nicht hören." Der Journalist bohrte nach: "Unterstützen Sie Prinz Andrew? Haben Sie kürzlich mit ihm gesprochen?"

Aber Prinz William lächelte nur, sagte ein paar unverständliche Worte und legte seinen Arm um den Rücken seiner Frau Kate, als sie das Gebäude verließen.