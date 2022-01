Prinz Andrew und sein schräger Teddy-Tick

Doch zurück zu den Teddys: Ein ehemaliger royaler Leibwächter, der 1998 bis 2004 in der Leibgarde diente, erzählt in der ITV-Doku, dass der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II „50 oder 60 Plüschtiere“ auf seinem Bett sitzen hatte. Besonders bizarr: Einer Handvoll wies der Prinz genaue Plätze zu, die für das Personal in einer Anleitung detailliert beschrieben waren, berichtete die Sun. So musste etwa ein Bär, der ein Herz hält, auf dem Kopfteil seines Bettes drapiert werden. Auch ein Bär mit einer Halskette, zwei Plüsch-Nilpferde und ein schwarzer Panther mussten ganz akribisch arrangiert und drei Polster mit den Aufschriften „Daddy“, „Ducks“, also Enten, und „Prince“ penibel angeordnet werden.

Kind geblieben

Wenn nicht – war der Bär los: „Wenn die Dienstmädchen sie nicht in die richtige Ordnung brachten, schrie und tobte er herum – auch im Erwachsenen-Alter“, erzählte der Ex-Bodyguard. Weil er später wegen Betrugs inhaftiert wurde, wird er nicht als verlässlichste Quelle gesehen, aber auch andere haben schon von Andrews schräger Vorliebe berichtet.