Queen erbarmungslos: Weitere Demütigung für Prinz Andrew und Prinz Harry

Dadurch sind Harry und Andrew theoretisch befugt, die meisten offiziellen Pflichten der Königin zu übernehmen, einschließlich der Unterzeichnung wichtiger Dokumente, der Teilnahme an Sitzungen des Geheimen Rates und der Entgegennahme der Beglaubigungsschreiben neuer Botschafter im Vereinigten Königreich. Die anderen beiden Staatsräte sind Thronfolger Prinz Charles und Prinz William, der in der britischen Thronfolge an zweiter Stelle steht.

"Es ist ein echtes Problem, das der Palast angehen möchte. Können Sie sich vorstellen, dass der Herzog von York zum Beispiel offizielle Dokumente unterschreiben muss, weil der Prinz von Wales und der Herzog von Cambridge beide im Ausland sind und die Königin krank wird? Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es die Monarchie in Gefahr bringen könnte", so eine Quelle aus dem Palast, die andeutet, dass sich die Königin in dieser Angelegenheit keine Peinlichkeiten erlauben will.