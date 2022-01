Königin Letizia führt 44 Jahre altes Kleid ihrer Schwiegermutter aus

Kaum zu fassen, dass das Outfit fast so alt ist wie die 49-Jährige Königin selbst. Letizias Schwiegermutter, Sofia, hatte sich in dem Kleid bereits vor 44 Jahren der Öffentlichkeit präsentiert. Die ehemalige Königin Spaniens war 1997 bei einem Staatsbesuch in Deutschland in dem Outfit aufgetreten. Damals veranstaltete das spanische Königspaar zu Ehren ihrer Gastgeber, dem inzwischen verstorbenen, ehemaliger Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Walter Scheel und seiner zweiten Ehefrau Mildred auf Schloss Gymnich ein Konzert.