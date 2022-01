Pikante Enthüllung über Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell

Prinz Andrew droht in den USA ein Zivilprozess. Klägerin Virginia Giuffre wirft ihm vor, sie vor rund 20 Jahren als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Sie soll dabei von dem mittlerweile gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein an Andrew vermittelt worden sein. Andrew hat die Vorwürfe energisch zurückgewiesen. Der 61-Jährige war zuletzt mit dem Versuch gescheitert, die Zivilklage per Antrag zu stoppen. Die Queen hatte ihrem zweitältesten Sohn nach Forderungen aus dem Militär alle militärischen Dienstgrade und Schirmherrschaften entzogen und sich damit deutlich von ihm distanziert.

Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell mehr als nur Freunde?

Auch Andrews Verbindung zu Epsteins vermeintlicher Gehilfin Ghislaine Maxwell, die minderjährige Mädchen für den Investment-Banker Epstein rekrutiert haben, wird nun genauer untersucht. Im Rahmen der drohenden Verhandlung gegen den Royal meldet sich nun ein ehemaliger königlicher Leibwächter zu Wort. Der ehemalige Bodyguard Paul Page behauptet der ITV-Sendung "Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile", dass Maxwell angeblich im Buckingham Palast "ein und aus" gegangen sein soll. Sie habe Prinz Andrew so oft besucht, dass er sogar vermutet habe sie und der Queen-Sohn seien ein Liebespaar gewesen.