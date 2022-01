Prinz Andrew & Fergie inniger denn je: Chronik einer unkonventionellen Beziehung

Schon bald sollten sich aber erste Risse bei dem vermeintlichen Ehe des Traumpaar zeigen. Seine Karriere als Marine-Offizier zwang Prinz Charles' Bruder, viel Zeit fern von seiner Familie zu verbringen. Im März 1992 trennten sich Fergie und Andrew. Zum Eklat kam es, als die britische Boulevardzeitung The Daily Mirror im August 1992 Fotos der noch verheirateten Duchess of York veröffentlichte, die sie gemeinsam mit dem US-Finanzmanager John Bryan zeigten. Auf den Bildern sonnte sich Fergie ohne Oberteil auf einer Liege, während Bryan an ihren Zehen nuckelte. Die Scheidung sollte aber erst fünf Jahre später vor Gericht besiegelt werden.

Wie unglücklich sie in ihrer Ehe mit Andrew einst war, erzählte Sarah Ferguson 2010 gegenüber US-Fernsehmoderator Ernie Manouse: "Mein Schicksal war, dass ich meinen Mann heiraten würde, der zufällig ein Prinz und Marineoffizier war." Was sie aber bekommen habe, "war nicht der Mann, ich bekam den Palast und ihn nicht. Und die Höflinge sagten mir, ich müsse in den Buckingham Palace und er zur See." Während ihrer Ehe habe sie Andrew "40 Tage im Jahr gesehen."

Gerüchte um Liebes-Comeback

Umso inniger gestaltete sich die Beziehung Andrews und Sarahs, als sie geschieden waren. Nach wie vor lebt das Ex-Paar zusammen in der Royal Lodge in Windsor, wenn die Herzogin von York in Großbritannien ist.

"Ich reise viel und konnte immer alles machen, wo immer ich zu Hause bin. Wenn ich in einem Hotel übernachte, habe ich die gleichen Familienfotos und Duftkerzen um mich herum", hatte diese erst vergangenes Jahr erzählt. "Wenn ich in Großbritannien bin, habe ich das Glück, in der Royal Lodge zu wohnen", fuhr sie fort, auch wenn sie klarstellte: "Ich würde es nicht mein Zuhause nennen, das wäre anmaßend."