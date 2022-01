Prinz Andrew: Müssen Fergie und ihre Töchter auch auf ihre Titel verzichten?

Die Missbrauchsvorwürfe gegen den britischen Prinz Andrew erschüttern aktuell die Welt. Klägerin Virginia Giuffre wirft dem 61-Jährigen in einem Zivilverfahren in den USA vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Königin Elisabeth II. sah sich nun gezwungen, sich öffentlich von ihrem Sohn zu distanzieren. Sie hatte ihm in den letzten Tagen alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen sowie die Anrede "Seine Königliche Hoheit" aberkannt. Doch was bedeutet das nun für die Titel seiner Ex-Frau Sarah Ferguson und ihrer gemeinsamen Töchter, Prinzessin Eugenie (31) und Prinzessin Beatrice (33)?

Müssen Fergie und ihre Töchter auf ihre Titel verzichten?

Gegenüber der britischen Daily Mail erklärte ein Mitarbeiter von Sarah Ferguson, ihr Titel als Herzogin von York bestünde "seit ihrer Scheidung und so wird es bleiben", vor allem solange Prinz Andrew weiterhin als Herzog von York gilt oder Fergie nicht neu heiratet, sei dies "kein Problem". Die britische Zeitung berichtete weiter, dass auch die beiden Töchter Eugenie und Beatrice weiterhin ihre Titel "Prinzessin" und "Königliche Hoheit" behalten würden.