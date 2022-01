Zeugin soll Prinz Andrew mit "jungem Mädchen" gesehen haben

Die Zeugin Shukri Walker gab nämlich an, "Prinz Andrew im Nachtklub 'Tramp' in London mit einem jungen Mädchen in etwa der Zeit gesehen zu haben, in der die Klägerin angibt, von Prinz Andrew nach dem Besuch eines Nachtklubs missbraucht worden zu sein", schrieb Anwältin Sigrid McCawley, welche unter anderem die Klägerin vor Gericht vertritt. Andrew bestritt bisher, in der besagten Nacht im Londoner Nachtklub gewesen zu sein sowie sich dort mit der damals Minderjährigen getroffen zu haben.

Weiterer Zeuge ist ehemaliger Assistent

Neben Walker soll auch der frühere Assistent von Prinz Andrew, Robert Olney, belastend gegen das Mitglied der britischen Königsfamilie zu Wort kommen. Er soll nach Angaben der Anwälte über "relevante Informationen" zur Verbindung zwischen zu Epstein verfügen. Sky News berichtete, sein Name befand sich in dessen Adressbuch, dem "Little Black Book".