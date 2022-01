Prinz Charles' unerwartete Geste deutet auf Versöhnung mit Meghan und Harry hin

Der Skandal um Jeffrey Epstein und die Klage gegen Prinz Andrew stellt die Royal Family vor eine Belastungsprobe. Die britische Queen Elizabeth II. hat ihrem wegen Missbrauchsvorwürfen in den USA verklagten Sohn vergangene Woche alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen. Andrew werde sich in dem Prozess als privater Bürger verteidigen, teilte der Buckingham-Palast in London mit. "Hier geht es um das Überleben der Institution um jeden Preis", erklärte eine hochrangige Quelle aus dem Palast den Entschluss der Königin - zu dem sie Berichten zufolge von Prinz Charles und Prinz William gedrängt worden sein soll.

Prinz Charles wünscht sich, Lilibet endlich kennenzulernen

Nun macht es den Eindruck, als wäre man in Anbetracht der neuen Negativ-Schlagzeilen um Andrew bereit, zumindest das Kriegsbeil mit Prinz Harry und Herzogin Meghan zu begraben. Wie die Daily Mail berichtet, soll Prinz Charles seinen in den USA lebenden Sohn Harry und dessen Familie eingeladen haben, ihn in Großbritannien zu besuchen, in der Hoffnung, seine Enkelin Lilibet zum ersten Mal zu treffen. Die Sussex-Tochter hat vergangenen Sommer in Kalifornien das Licht der Welt erblickt. Den Familienzuwachs hat der Prinz of Wales aber noch nie von Angesicht zu Angesicht zu sehen bekommen - von Videocalls abgesehen.