"Die Tatsache, dass es sich um ein verstecktes Verbrechen handelt, ist den Menschen möglicherweise nicht unbedingt bewusst. Es passiert vielleicht in deinem Nagelsalon, in deiner Autowaschanlage oder durch die Kleidung, die du trägst. Moderne Sklaverei ist ein so großer Begriff, aber ich denke, sie kann in verschiedene Überschriften unterteilt werden, z. B. Hausangestellte, Sexhandel oder andere Begriffe wie diese", hatte Prinzessin Eugenie diesbezüglich bereits im März 2021 gesagt.

Distanziert sich Eugenie von ihrem Vater?

Tatsächlich könnte der Zeitpunkt für den Start von Eugenies neuen Projekt in Anbetracht des Skandals um Prinz Andrew nicht ungünstiger sein. Es könnte aber auch als ein Versuch Eugenies gedeutet werden, sich von den Anschuldigungen gegen ihren Vater zu distanzieren.

Klägerin Virginia Giuffre wirft Andrew in einem Zivilverfahren in den USA vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Sie gibt an, zuvor Opfer eines von dem US-Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell aufgebauten Missbrauchsrings geworden zu sein. Maxwell war erst vor kurzem von einem Gericht in einem US-Strafverfahren in mehreren Punkten schuldig gesprochen worden und muss mit einer langen Haftstrafe rechnen. Epstein nahm sich 2019 in Untersuchungshaft das Leben. Andrew streitet alle Vorwürfe kategorisch ab.