Charlène & Albert: Schaurige Parallelen zur unglücklichen Ehe Alberts I. mit Alice von Monaco

Auch Alice von Monaco soll es schwer gehabt haben, am Fürstenhof Fuß zu fassen - und schließlich Trost in der Londoner High Society gesucht haben. Historikern zufolge sollen Alice und Albert I. keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben: Während Alice sich leidenschaftlich für die Kunst interessierte, interessierte sich Albert mehr für das Meer. Beide sollen im Zuge ihrer Ehe Affären gehabt haben. Alices Beziehung zum britischen Komponisten Isidore de Lara führte dazu, dass Fürst Albert sie in der Salle Garnier vor dem versammelten Publikum schlug.

Das Fürstenpaar trennte sich am 30. Mai 1902, blieb jedoch verheiratet. Alice zog nach London, wo sie fortan in einer Suite im Hotel Claridge lebte. Sie mischte sich unter die Londoner High Society und pflegte unter anderem eine Freundschaft zu Königin Alexandra, der Ehefrau von König Edward VII. Albert soll indes versucht haben, alle Spuren seiner Exfrau zu vernichten.

Der Fürst starb am 26. Juni 1922 in Paris und wurde am 8. Juli in der Kathedrale von Monaco beigesetzt. Nach dem Tod von Albert I., zwanzig Jahre nach der Trennung, durfte Alice den Titel "Ihre Durchlaucht, die Fürstinwitwe" tragen. Sie hat kein weiteres Mal geheiratet und starb drei Jahre nach ihrem Mann.