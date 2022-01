Druck steigt: Fürstin Charlène aus wichtigem Anlass in Monaco erwartet

Seit November befindet sich Fürstin Charlène nun schon in Behandlung in einer Klinik außerhalb Monacos. Laut Fürst Albert habe sich seine Frau aufgrund psychischer und körperlicher Erschöpfung in eine Therapie begeben. Die Genesung würde wohl Wochen dauern, hatte der Monegasse gegenüber People erklärt. Der Druck, zurück an den Fürstenhof zu reisen wird indes immer größer, nachdem sich Charlène aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits einen großen Teil des vergangenen Jahres in Südafrika aufgehalten hatte. Wie das Portal royalcentral.co.uk berichtet, werde erwartet, dass die zweifache Mutter zu den Feierlichkeiten von Sainte-Dévote nach Monaco zurückkehre.

Fürstin Charlène: Kehrt sie Ende Jänner nach Monaco zurück?

Am 27. Jänner wird Sainte Dévote, die Schutzheilige des Fürstentums Monaco, mit einem Feiertag geehrt. Traditionsgemäß wird für die Schutzpatronin vor der Kirche Sainte-Dévote am Abend zuvor ein Fischerboot in Anwesenheit der Fürstenfamilie mit Fackeln angezündet – auf diese Weise soll der Heiligen Devota gehuldigt werden, die im 4. Jahrhundert als Märtyrerin gefoltert wurde und starb. Seit ihrer Hochzeit mit Albert im Jahr 2011 war Fürstin Charlène bisher bei den Feierlichkeiten anwesend.