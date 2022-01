Charlène von Monaco: Einblicke in geheime Treffen mit Albert und den Zwillingen

Die Bunte berichtete, dass Fürstin Charlène das vergangene Weihnachten trotz ihres Klinikaufenthaltes nicht alleine verbringen musste. Fürst Albert und ihre Zwillinge Gabriella und Jacques besuchten sie angeblich für ein gemeinsames Fest. Doch dies soll nicht die einzigen Treffen der Familie gewesen sein.

Charlène feierte Weihnachten mit ihrer Familie

Längere Zeit blieb die Fürstin fern aus Monaco und konnte wegen gesundheitlicher Probleme ihre Heimat Südafrika nicht verlassen. Aufgrund von Erschöpfung hatte sich die ehemalige Olympia-Teilnehmerin nach einer kurzen Rückkehr zu ihrer Familie in eine längere Behandlung begeben. Bereits seit mehreren Wochen ist Fürstin Charlène bereits in einer Klinik, welche sich angeblich in der Schweiz befinden soll. Auch die Feiertage hatte die Frau von Fürst Albert dort verbracht - allerdings nicht komplett alleine.