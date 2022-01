Steuer-Skandal: Harry und Meghan haben Firmen-Imperium in Steueroase

Einer der Verlage soll gegründet worden sein, um sich die Rechte an Harrys geplanten Memoiren zu sichern. Es wird angenommen, dass das Buch des Prinzen, das vermutlich im Herbst 2022 erscheinen wird, Gewinne in Millionenhöhe erzielen werde. Mindestens 20 Millionen Dollar soll der abtrünnige Royal Berichten zufolge bereits vorab für seine Memoiren bekommen haben - genauere Details zu Harrys Buch-Deal sind nicht bekannt. Der Prinz kündigte allerdings an, Erlöse daraus zu spenden.