Die eine Farbe, die Queen Elizabeth II. niemals in der Öffentlichkeit tragen würde

In der Dokumentation "Our Queen at Nintey" hat auch Elizabeths Schwiegertochter Sophie von Wessex über das Faible der Königin für knallige Farben aus dem Nähkästchen geplaudert. "Vergiss nicht, dass, wenn sie irgendwo auftaucht, ist die Menge [sehr groß] und jeder möchten sagen können, dass er ein Stück vom Hut der Königin gesehen hat, als sie vorbeiging", so die Ehefrau von Prinz Edward. "Sie muss auffallen, damit die Leute sagen können: 'Ich habe die Queen gesehen'."