Geburtstag in Einsamkeit: Palast teilt ungesehene Fotos von Fürstin Charlène

Die ehemalige Profischwimmerin hatte sich im November nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr an den Fürstenhof nach einem monatelangem Aufenthalt in Südafrika in eine nicht genannte Behandlungseinrichtung begeben. Albert erklärte über Charlènes Zustand, sie leide an "emotionaler und körperlicher Erschöpfung". Vergangenen Monat wurde bekannt, dass Charlène noch "Monate" von einer vollständigen Genesung entfernt sei.