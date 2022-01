Nach Affären-Gerüchten: Scheidung im spanischen Königshaus

Die Affären-Serie bei der spanischen Königsfamilie reißt nicht ab: Die jüngere der beiden Schwestern von König Felipe VI. (53), die Infantin Cristina (56), und der frühere Handball-Weltstar und Jurist Inaki Urdangarin gaben am Montag nach über 24 Jahren das Ende ihrer Ehe bekannt. "Im gegenseitigen Einvernehmen haben wir beschlossen, unsere eheliche Beziehung zu beenden", heißt es in einem gemeinsamen Kommunique der beiden. "Unser Engagement für unsere Kinder bleibt bestehen. Da es sich um eine private Entscheidung handelt, bitten wir alle um uns herum um den größten Respekt", teilte man außerdem mit.

Inaki Urdangarin mit anderer Frau gesichtet

Erst am vorigen Mittwoch hatte die Zeitschrift Lecturas Fotos veröffentlicht, auf denen Urdangarin und eine fremde Frau zu sehen sind, wie sie am Strand von Bidart im französischen Baskenland Hand in Hand spazieren. Er stellte sich später heraus, dass es sich bei der Frau um eine Arbeitskollegin des bei einem Anwaltsbüro in Vitoria-Gasteiz im spanischen Baskenland beschäftigten Noch-Ehemannes von Cristina handelte. Von Journalisten auf der Straße befragt, sagte Urdangarin dazu einige Tage später nur: "Solche Dinge passieren nun einmal". Man wolle das "Problem" zu Hause besprechen.