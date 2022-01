Bringt Herzogin Meghan ihren Lifestyle-Blog "The Tig" zurück?

Hat Herzogin Meghan etwa vor, wieder unter die Bloggerinnen zu gehen? Bevor sie dank ihrer Hochzeit mit Prinz Harry Mitglied der königlichen Familie wurde, führte Meghan einen Lifestyle-Blog namens "The Tig", der mittlerweile stillgelegt wurde. "Ich bin eine Schauspielerin, Autorin, Herausgeberin meines Lifestyle-Labels 'The Tig', eine ziemlich gute Köchin und ich glaube an handschriftliche Briefchen" - so hatte sich Meghan 2017 gegenüber der Elle noch selbst geschrieben. Laut Daily Mail könnte die Herzogin von Sussex ihre Blogging-Tätigkeit künftig wieder aufnehmen.

Geht Herzogin Meghan wieder unter die Blogger?

Prinz Harrys Ehefrau soll beantragt haben, den Markennamen "The Tig" zu reaktivieren, berichtet die britische Zeitung und deutet dies, als einen Schritt, der vermuten lässt, dass sie eines Tages in Betracht ziehen könnte, ihren Blog wieder zum Leben zu erwecken.

Auf ihrem Lifestyle-Blog, der nach Meghans Lieblingswein "Tignanello" benannt ist, hatte die ehemalige Schauspielerin ab 2014 unter anderem Rezepte, Beauty-Tipps und Urlaubsfotos geteilt. Außerdem teilte die frühere "Suits"-Darstellerin auf ihrem Blog ihre Ansichten zu für sie wichtigen Themen wie Feminismus und Philantropie.