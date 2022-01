Herzogin Kate: Spottet sie über Meghans Schauspiel-Vergangenheit?

Während Meghan immer stolz von ihrer früheren Schauspiel-Karriere sprach, dürfte Herzogin Kate aber angeblich nicht ganz so begeistert von dieser sein. Ein Insider verriet gegenüber der Sunday Times, dass Catherine, als sie ein Freund auf Meghans Hit-Serie "Suits" ansprach, eher negativ reagierte.

Spöttisch konnte sich die Ehefrau von Prinz William angeblich damals nicht zurückhalten, um ihre wahre Reaktion zu verbergen. Dabei soll sie hämische Gesichtsausdrücke gemacht haben. "Sie verdrehte lachend die Augen", weiß die Quelle im Interview. Ob Meghan seit ihrer Rückkehr nach Amerika in Zukunft wieder an ihrer Karriere als Schauspielerin basteln wird, ist aktuell nicht klar - als Moderatorin einer neuen Talk-Show, soll sie aber bereits in den Startlöchern stehen.

Herzogin Kate: Dafür erntete Prinz Williams Frau Kritik