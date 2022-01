Herzogin Kate: Kann sie ihren Sohn George nicht länger schützen?

Wird Prinz George viel früher als bisher angenommen royale Pflichten übernehmen müssen? Aufgrund des steigenden Altersdurschnitts im britischen Königshaus könnte die Monarchie möglicherweise bereits in naher Zukunft auf frischen Wind angewiesen sein, um ihre Position in der Öffentlichkeit zu sichern.

Prinz George: Wird er früher als William royale Pflichten übernehmen?

Da die königliche Familie schon jetzt an einen "alternden Haufen" erinnert, würden Prinz William und Herzogin Kate die "jungen Wilden im königlichen Bataillon" repräsentieren, zitiert express.co.uk Adels-Expertin Daniela Elser. An dieser Stelle würden die Cambridge-Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ins Spiel kommen - zum Leidwesen ihrer Mutter Kate.

"Der Palast braucht die Öffentlichkeit, um sich das Konzept einer Monarchie aufrechtzuerhalten, weshalb jedes wachsende Desinteresse für sie so gefährlich ist", stellte Elsner bereits 2020 in einem Artikel für den New Zealand Herald fest. Das "nachlassende Interesse" an den Royals könnte stärker werden, wenn die Königin stirbt, befürchtet die Royal-Kennerin.