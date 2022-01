Feiertag in Monaco von Charlènes Fehlen überschattet: Caroline muss einspringen

An einem der wichtigsten Feiertage Monacos musste die Fürstenfamilie nun einmal mehr ohne Charlène auskommen. Die Fürstin erholt sich bereits seit Wochen in einer Klinik außerhalb Monacos. Ihren 44. Geburtstag am 25. Jänner soll Alberts Ehefrau ohne dem Beisein ihres Mannes und ihrer Kinder verbracht haben. Ob Albert und die gemeinsamen Zwillinge Jacques und Gabriella der Fürstin einen Besuch abgestattet haben, ist nicht offiziell bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass Albert in Monaco bleiben musste - da am Abend nach Charlènes Geburtstag ein wichtiger Termin im Rahmen des Feiertags zu Ehren Sainte Devote anstand.

Charlène fehlt bei Feierlichkeiten zu Ehren Sainte Devotes

Diesem blieb seine Frau dieses Jahr fern. Über Charlènes Fehlen bei den Feierlichkeiten zu Ehren Sainte Devotes dürfte sich in Monte Carlo Enttäuschung breit machen. Am 27. Jänner wird Sainte Devote, die Schutzheilige des Fürstentums Monaco, mit einem Feiertag geehrt. Traditionsgemäß wird für die Schutzpatronin vor der Kirche Sainte-Devote am Abend zuvor ein Fischerboot in Anwesenheit der Fürstenfamilie mit Fackeln angezündet – auf diese Weise soll der Heiligen Devota gehuldigt werden, die im 4. Jahrhundert als Märtyrerin gefoltert wurde und starb. Seit ihrer Hochzeit mit Albert im Jahr 2011 war Fürstin Charlène bisher bei den Feierlichkeiten anwesend.