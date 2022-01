Charlène: Kein glücklicher Tag für Monacos Fürstin

Fürstin Charlène von Monaco ist am 25. Jänner 44 Jahre alt geworden. Die ehemalige Profischwimmerin erholt sich nach einem längeren Südafrikaaufenthalt und gesundheitlichen Problemen seit November in einer Klinik außerhalb Monte Carlos. Laut Fürst Albert soll sie sich aufgrund körperlicher und psychischer Erschöpfung in Behandlung begeben haben. Zuletzt wurde bekannt, dass die Genesung der zweifachen Mutter noch einige Monate in Anspruch nehmen könnte. Ob Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella der Fürstin wie bereits zu Weihnachten auch an ihrem Geburtstag einen Besuch abgestattet haben, ist nicht offiziell bekannt. Spekuliert wurde allerdings, dass Charlène ihren Geburtstag wohl ohne ihre Liebsten verbringen musste.

Am Abend vor Charlènes Geburtstag weilte Albert noch in Monaco

Darauf würden nun auch Fotos hinweisen, die Albert zusammen mit den Zwillingen am Montagabend bei einem Benefiz-Fußballspiel im monegassischen Stadion Stade Louis II zeigen, so Boulevardmedien. Der Fürst hatte am Abend vor Charlènes Geburtstag mit seinen Kindern ein Spiel zugunsten von Fight Aids Monaco, dem Verein seiner Schwester Prinzessin Stéphanie, besucht. Es kann davon ausgegangen werden, dass Albert aus terminlichen Gründen in Monaco bleiben musste.

Ein glücklicher Tag dürfte es deswegen nicht gewesen sein für die zweifache Mama.