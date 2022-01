Stich ins Herz von Fürstin Charlène: Albert feiert mit Ex-Geliebten

Fürstin Charlène von Monaco, die sich seit ihrer Rückkehr aus Südafrika bereits seit über zwei Monaten in medizinischer Behandlung befindet, ist noch nicht genesen. Zwar verlaufe die Behandlung "zufriedenstellend und sehr ermutigend", ihre Genesung und Zahnbehandlung werde aber noch mehrere Wochen dauern, teilte der Fürstenpalast am Donnerstag mit. Deshalb fehle die Fürstin bei den aktuellen Feierlichkeiten zum Fest der Heiligen Dévote, der Schutzpatronin von Monaco. Eine "infektiöse Zahnbehandlung" soll ein Mitgrund für Charlènes erneute Abwesenheit gewesen sein.

Nicole Coste statt Charlène bei Gottesdienst

Dass nun ausgerechnet Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste anlässlich der Feierlichkeiten zu Ehren Monacos Schutzheiliger in Monte Carlo gesichtet wurde, dürfte für die Fürstin ein zusätzlicher Stich ins Herz sein. Vor allem, da die Mutter von Alberts unehelichem Sohn Alexandre Grimaldi-Coste in der Vergangenheit schon oft gegen Charlène gestichelt hatte. Vergangenen November hatte die ehemalige Flugbegleiterin gegen die monegassische Landesfürstin in einem Interview ausgeteilt und behauptet, sie sei Alexandre keine gute Stiefmutter gewesen. Auf einer Veranstaltung in Marylebone soll Alberts Verflossene laut Daily Mail etwas später wenig Verständnis für die gesundheitlichen Probleme von dessen Ehefrau gezeigt haben.

"Es ist mir egal, was mit ihr los ist", soll Coste über Charlène gemeint haben. "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma", soll Coste außerdem hinzugefügt haben.