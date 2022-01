Albert von Monaco geht nach Rückzug wegen privater Turbulenzen in Charme-Offensive

Am Tag darauf stellte der Fürst in seiner Funktion als Präsident des Monegassischen Olympischen Komitees die Delegation vor, die zu den Olympischen Spielen in Peking reisen wird. Drei Athleten werden das Fürstentum in der chinesischen Hauptstadt verteidigen, verlautbarte der Palast.

Während es über Charlène heißt, dass ihre Genesung noch "Monate" in Anspruch nehmen werde, zeigte sich Fürst Albert von Monaco bei dem Termin laut Daily Mail in guter Stimmung. Von seinen privaten Sorgen ließ er sich nichts anmerken, als er an der Verkündung der Olypia-Teilnehmer in einem eleganten schwarzen Anzug mit einer silber-blau gestreiften Krawatte im Monaco Yacht Club teilnahm.