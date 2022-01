Fürst Albert: Rührende, versteckte Botschaft an Ehefrau Charlène

Fürstin Charlène befindet sich weiterhin in einer Klinik außerhalb Monacos in Behandlung. Im November erklärte Fürst Albert gegenüber dem Magazin People, dass sich seine Ehefrau aufgrund von psychischer und körperlicher Erschöpfung in Behandlung begeben habe und sicherte ihr seine Unterstützung zu.

Fürst Albert: Indirekte Botschaft an Charlène?

Charlène hatte den Großteils des vergangenen Jahres in Südafrika verbracht. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste sie sich in ihrer Heimat mehreren Operationen unterziehen, nachdem sie im März nach Südafrika gereist war, wo sie sich ursprünglich für den Tierschutz stark machen wollte. Doch ihre Gesundheit erlaubte es ihr erst Anfang November nach Monaco zurückzureisen. Hier legte die ehemalige Profisportlerin aber nur einen kurzen Zwischenstopp hin. Bald darauf verschwand Charlène erneut von der Bildfläche - um sich in einer Klinik zu erholen. Albert deutete an, dass ihre Genesung wohl mehrere Wochen in Anspruch nehmen werde.