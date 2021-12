Fürstin Charlène von Monaco in tiefer Trauer

Der prominenteste Geistliche des Landes war am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Gemeinsam mit Nelson Mandela hatte er gegen das rassistische Apartheidsystem gekämpft, das am Kap die weiße Dominanz festschreiben wollte. Nach deren Fall war der am 7. Oktober 1931 in Klerksdorp bei Johannesburg geborene Tutu einer der Verfechter der Aussöhnung zwischen Schwarzen und Weißen.

Charlène weilt weitherhin in Klinik

Fürstin Charlènes persönliche Nachricht wurde wenige Tage nachdem ihr Ehemann Albert vor den Feiertagen über den Zustand seiner Frau informiert hatte veröffentlicht. In einer Erklärung am Donnerstag hatte Albert zwar erklärt, dass sich Charlènes Erholung "zufriedenstellend und beruhigend" entwickle, dass es aber noch dauern werde, bis seine Frau ganz genesen ist. Die Weihnachtsfeiertage hat die Fürstin in der Behandlungseinrichtung verbracht. Albert hatte zuvor angekündigt, Charlène zusammen mit den zwei gemeinsamen Kindern zu Weihnachten in der Klinik zu besuchen.