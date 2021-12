Weihnachtsauftritt mit Jacques und Gabriella: Stephanie übernimmt Charlènes Aufgabe

Am Mittwoch, den 15. Dezember, hat die monegassische Fürstenfamilie wie jedes Jahr auch heuer Geschenke an Kinder übergeben. Da sich Fürstin Charlène aktuell noch in einer Klinik erholt, sprangen kurzerhand Prinzessin Stephanie und ihre Kinder Louis Ducruet und Camille Gottlieb ein, um Alberts und Charlènes Kinder Jacques und Gabriella zu dem weihnachtlichen Termin zu begleiten.

Stephanie springt für Fürstin Charlène ein

Der monegassische Fürstenpalast teilte auf seiner offiziellen Facebook-Seite Fotos von dem Auftritt - darunter ein Bild auf dem Stephanie in ihrer Funktion als Tante zusammen mit ihren eigenen Kindern sowie Alberts und Charlènes Zwillingen vor einem festlich geschmückten Christbaum im Hof des Fürstenpalastes posiert.