Keine herzliche Familie? Einblicke in Alberts Beziehung zu Caroline und Stephanie

Seit Alberts Ehefrau Charlène gesundheitliche Probleme hat und sich dieses Jahr weitgehend aus dem Rampenlicht zurückzog, zeigten sich seine Schwestern Caroline und Stephanie wieder vermehrt an der Seite des Fürsten.

So begleitete Prinzessin Caroline in ihrer Funktion als Schwester und Tante ihren Bruder und die Zwillinge Jacques und Gabriella zuletzt zu einem Auftritt in einem Weihnachtsdorf in Monaco. Auch Carolines Sohn Pierre Casiraghi und dessen Ehefrau Beatrice Borromeo waren mit von der Partie, um Albert in dessen Rolle als vorübergehend alleinerziehender Vater zu unterstützen. Es habe sich um eine unerwartete Geste vonseiten Carolines gehandelt, meint Adels-Expertin Maddalena Mastrostefano.