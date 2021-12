Außenseiterin am Fürstenhof: Nur in ihr fand einsame Charlène Halt

"Ich habe das Privileg, dieses Leben zu leben, aber ich vermisse meine Familie und Freunde in Südafrika und bin traurig, dass ich nicht immer für sie da sein kann", hatte Fürstin Charlène 2019 der südafrikanischen Zeitschrift Huisgenoot erzählt. In Monaco soll die gebürtige Südafrikanerin zudem einen schweren Start gehabt haben. Erst kürzlich deutete ein Bekannter der Fürstin gegenüber The Daily Beast an, dass Alberts Frau als ehemalige Bürgerliche in der Vergangenheit von "royalen Snobs" gemobbt worden sein soll. Vor allem mit ihrer Schwägerin Caroline soll die ehemalige Profi-Schwimmerin nie so richtig warm geworden sein.

Charlène soll unter Schwägerin Caroline gelitten haben

Alberts ältere Schwester wurde selbst nach Charlènes Hochzeit mit dem monegassischen Landesfürsten hinter vorgehaltener Hand Jahre lang als Monacos "wahre First Lady" bezeichnet. In Monte Carlo ist zudem bekannt, dass sich Charlène in Gegenwart ihrer Schwägerin nie besonders wohl gefühlt habe. "Charlène hat in den letzten Jahren sehr unter Caroline gelitten", erzählte ein Palast-Insider einmal gegenüber der Zeitschrift Gala.