Charlène bleibt weg: Adels-Experte über Alberts Leben als einsamer Regent

Charlène: Keine Hoffnung auf schnelle Besserung

Albert selbst hatte angedeutet, dass die Genesung von Charlène wohl einige Wochen in Anspruch nehmen könnte. Auch Bern geht nicht davon aus, dass man die ehemalige Profischwimmerin so bald wieder zu sehen bekommen wird. In Monaco wünsche man Charlène, dass sie "möglichst fit zurückkehrt, um ihre Aufgaben als Ehefrau des Staatsoberhaupts und Mutter zu erfüllen".