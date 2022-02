Botox? Nein, danke: So sieht "My Girl"-Star Anna Chlumsky heute aus

Seit ihrer Zeit als Kinderstar hat sich die Schauspielerin natürlich ganz schön verändert. Bei ihrem Besuch in Jimmy Kimmels Show präsentierte sich Chlumsky in einem eng anliegendem Kleid in Leopardenmuster, zu dem sie rosa Stilettos kombinierte. Ihre Haar trägt sie mittlerweile schulterlang. Erfrischend: Im Gegensatz zu so manch Hollywood-Kollegin scheint der ehemalige "My Girl"-Star auf Botox zu verzichten.