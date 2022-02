Klingt nicht gesund: Die sonderbare Lieblingsspeise des David Beckham

Dass die Essgewohnheiten von Victoria Beckham nicht gerade abwechslungsreich sind, ist bekannt. Ob sich die figurbewusste Britin dabei gesund ernährt, sei dahingestellt. "Ich mag Vollkorntoast mit Salz drauf. Es sind die Kohlenhydrate, die dich beruhigen und ich liebe Salz", hatte die Fashiondesignerin vergangenes Jahr erklärt, während ihr Ehemann David Beckham kürzlich verriet, dass seine Frau "seit 25 Jahren täglich dasselbe isst". "Seit ich Victoria kenne, isst sie nur noch gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse", hatte der ehemalige Kicker ausgeplaudert - und für Kopfschütteln gesorgt. Doch auch er selbst scheint kein Feinschmecker zu sein.

David Beckham isst am liebsten Essig-Chips

Feinen Speisen in angesagten Lokalen scheint der 46-Jährige jedenfalls weniger abgewinnen zu können, als einer ordentlichen Portion Junk-Food.

"Nachdem ich über all dieses großartige Essen und all diese großartigen Restaurants gesprochen habe, in die ich gehe, ist mein Komfortessen eine Packung 'Salt and Vinegar Discos' [Anm. Salz-und-Essig-Chips]", erzählte der vierfache Vater im Podcast "River Cafe Table 4."