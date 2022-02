Wie gesund die eintönige Ernährung von Beckham & Co wirklich ist

Ob die Monotonie der Promi-Essen auch Freude bereitet, ist eine andere Frage, so Metka. Denn Essen solle immer auch mit Genuss und etwas Positivem zu tun haben. „Beckhams Ernährung klingt etwas zwanghaft, das ist für die Psyche nicht unbedingt gesund.“

Immerhin: Victoria gilt als Weinliebhaberin und schlägt in diesem Bereich ab und zu über die Stränge – ein lukullisches Laster hat die ansonsten so disziplinierte Britin dann also doch.