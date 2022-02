Mel C spottet über "Spice Girls"-Kolleginnen Victoria Beckham und Geri Horner

Zur Performance von Baga Chipz in der Show äußerte sich die 48-Jährige spöttisch über Victoria Beckham. Nachdem sie gesehen hatte, wie die Show-Teilnehmerin ihren selbst geschriebenen Track "Much Betta" vor dem Jury-Pult aufführte, merkte "Sporty Spice" an, dass sich die Kandidatin möglicherweise von Beckham inspirieren ließ, als sie frech witzelte: "Du synchronisierst schlecht die Lippen". Damit nicht genug, fuhr sie gleich mit der nächsten Spitze fort: "Aber weißt du was? Dein Gesang ist viel besser!"

Während der Ausstrahlung schrieb ein überraschter Twitter-User: "Mel C nahm sich Victoria Beckham vor und es wurde nicht aus der Sendung geschnitten? Oh mein Gott."

Mel C witzelt auch über Geri Horner

Es war allerdings nicht nur Beckham, die durch den Auftritt von Mel C ihr Fett abbekam. Auch über die Tanzfähigkeiten von Spice Girl Geri Horner haute die Sängerin aus. Show-Kandidatin Blu Hydrangeas verkleidete sich für ihren Auftritt als Cheerleaderin und befestigte zwei Puppen an sich, um ihre Bewegungen nachzuahmen. Dabei schien Melanie C eine Idee für die nächste Spice Girls-Tour zu haben: "Das wäre eine Möglichkeit, Geri im Takt zu halten. Das sollten wir das nächste Mal tun, wenn wir auftreten!"