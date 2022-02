David und Victoria Beckham: Früher lebten sie mit Löchern in den Wänden

Beckhams: Mehrere Immobilien im Wert von Millionen

Heute leben die Beckhams ein wenig anders. Löcher sind in ihren Wänden wohl auch nicht mehr zu finden. Das Paar, das seit 1999 verheiratet ist und vier gemeinsame Kinder hat, pendelt laut der britischen DailyMail heutzutage zwischen ihrem Hauptwohnsitz, einem 36,7 Millionen Euro teuren Haus in Holland Park, einem ungefähr 7 Millionen Euro teuren Bauernhaus in Cotswold und einem Luxus-Penthouse in Miami im Wert von etwa 22,5 Millionen Euro.