Gwyneth Paltrow gibt Haus-Tour: So luxuriös wohnt die Schauspielerin

Dank ihrer erfolgreichen Filmkarriere und ihrer renommierten Wellnessmarke "Goop" besitzt Schauspielerin Gwyneth Paltrow angeblich ein Vermögen von rund 150 Millionen US-Dollar (um die 132,3 Millionen Euro). Es ist also keine Überraschung, dass die 49-Jährige in einer prächtigen Villa wohnt. Ein Kamera-Team des AD-Magazins durfte einen Blick in ihr Anwesen in Montecito, Kalifornien werfen.

Luxus pur: Gwyneth Paltrow zeigt ihr neues Zuhause

Zu ihren Nachbarn zählen Größen wie Oprah Winfrey sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan. Nun gab Gwyneth Paltrow einen Einblick in ihre eigenen vier Wände. Der Oscar-Preisträgerin lud ihre Fans in ihr luxuriös gestaltetes Haus für ein neues Feature mit dem Architectural Digest-Magazin ein eingeladen.