Ein Drama folgt dem nächsten: Lindsey Vonn in der Krise

Nach wie vor habe sie Schmerzen. "Ich hatte gedacht und gehofft, dass mein Knie etwas weniger schmerzen würde, wenn ich meine Karriere beendet habe, aber dem ist nicht so", verriet Vonn. "Ich sage immer noch, dass es all das wert war. Aber das Knie schränkt mich leider ein in den Dingen, die ich tun kann."

Sie sei in Kontakt mit Ärzten und versuche, Lösungen für die Zukunft zu finden. "Im Moment ist es nicht ideal, aber ich kann es nicht ändern. Wir alle bringen Opfer für den Erfolg - und das ist leider eines meiner Opfer."