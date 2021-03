Lindsey Vonn: Schlankheits-Druck kostete sie sportliche Erfolge

Lindsey Vonn blickt auf eine glorreiche Karriere zurück: Viele Jahre zählte sie zu den besten Athletinen des alpinen Skisports. Sie ist Olympiasiegerin in der Abfahrt und gewann bei Weltmeisterschaften zweimal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Mit 82 Erfolgen gilt sie als die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Um sich auf der Weltspitze behaupten zu können, trainierte die gebürtige US-Amerikanierin hart, was mit einem muskulösen Körper einherhing. Auf dem roten Teppich habe sie sich damals nicht besonders wohl gefühlt, verriet Vonn nun. Für ihren starken, gesunden Körper sei sie früher oft beschämt worden. Vor allem ihre Modewahl sei oft bewertet worden und wie diese zu ihrer sportlichen Figur passte.

Figur-Kritik machte Vonn zu schaffen

"Viele Leute haben gesagt: 'Du solltest solche Dinge nicht tragen. Es sieht an deinem Körpertyp nicht gut aus' Oder: 'Du bist zu muskulös dafür'", erzählt die 36-Jährige in einem Interview mit dem Alexa-Magazin der New York Post. "Ich werde nicht sagen, wer, aber ich habe viele Leute dazu gebracht, mir nicht so nette Dinge zu sagen."

2019 beschloss Lindsey Vonn, als Profisportlerin zurückzutreten. Jetzt, da sie nicht mehr auf der Piste behaupten muss, trainiert sie dreimal pro Woche mit ihrem Personal Trainer. Sie setzt auf eine Mischung aus Cardio- und Kraft-Training - was dazu führt, dass sich ihr Körper verändert hat.

"Heute bin ich viel schlanker"

"Ich bin viel schlanker", stellt die ehemalige Profisportlerin fest. "Früher habe ich Dinge gemacht, die so sportspezifisch waren, dass ich stärker sein musste. Aber jeder sagt: 'Oh mein Gott, du bist in der besten Form deines Lebens'", sagt Vonn über die Kommentare, die sie heute über ihre Statur zu hören bekommt. "Es ist wie - ja und nein. Ich trainiere nicht mehr für meinen Sport, ich trainiere, um schlank und fit zu sein."