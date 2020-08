Lindsey Vonn bekommt eine Hunde-Show im Fernsehen

Auch als sie noch im Ski-Weltcup unterwegs war, hatte die heute 35-Jährige ihr Schoßhündchen Lucy regelmäßig dabei. Legendär war eine Pressekonferenz im Rahmen der WM 2017 in St.Moritz, als Lindsey Vonn ihren Hund mit auf die Bühne nahm, während ihr Freund ganz verloren abseits Platz nehmen musste.

Bei der WM in Are sorgte sie ebenfalls für Aufsehen und Gelächter, als Lucy auf dem Medaillenfoto nicht fehlen durfte. Wegen der Kälte in Schweden trug der kleine Hund einen dicken pinken Anorak.