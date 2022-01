Ehemaliger Kinderstar Macaulay Culkin hat sich verlobt

Seit rund vier Jahren ist "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin bereits mit seiner Freundin Brenda Song zusammen. Nun könnten sie schon bald den nächsten Schritt wagen: Wie mehrere US-amerikanische Medien berichten, sollen sich Culkin und Song verlobt haben.

Das Paar hatte Verlobungsgerüchte ausgelöst, als Cukins Freundin am Dienstag mit einem Ring an der linken Hand gesehen wurde, als sie in Beverly Hills unterwegs war. Quellen aus dem Umfeld des Paares bestätigen die Verlobung gegenüber dem Magazin People. Der ehemalige Kinderstar und seine Liebste haben zu den Spekulationen bisher aber nicht Stellung genommen.

Das Paar ist sehr darum bemüht, seine Privatsphäre zu schützen. Viel ist über ihr gemeinsames Leben nicht bekannt. Doch ein Insider versichert gegenüber UsWeekly: "Sie sind und waren schon immer sehr ineinander verliebt", teilt ein Insider gegenüber Us Weekly mit.