Prinzessin Madeleine: Tochter Leonore ist ganz schön groß geworden

Am 20. Februar 2014 hat Prinzessin Leonore, die älteste Tochter von Prinzessin Madeleine und Unternehmer Chris O'Neill, in New York das Licht der Welt erblickt. Nun hat der Adels-Spross seinen achten Geburtstag gefeiert. Madeleine, die mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern in Florida lebt, hat anlässlich des Ehrentages ihrer Tochter ein bisher ungesehenes Foto von Leonore auf Instagram veröffentlicht.

Groß geworden: Prinzessin Madeleine gratuliert mit neuem Foto

In Schweden bekommt man Madeleine und ihre Kinder nur noch selten zu Gesicht. Umso mehr freuten sich Royal-Fans nun über das Geburtstags-Foto, das Leonores Mama sichtlich stolz mit den Worten "Alles Gute zum Geburtstag, unserer starken und schönen Leonore!" kommentierte. Zahlreiche Follower der schwedischen Prinzessin gratulierten ebenfalls auf Instagram. Dabei kamen einige aus dem Staunen nicht heraus, wie groß die Achtjährige inzwischen geworden ist.

"Wow, wie sehr sie bereits gewachsen ist", schreibt eine Userin. "Die Zeit vergeht."