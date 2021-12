Prinzessin Madeleine aus besonderem Anlass nach Schweden zurückgekehrt

Während so manch Royal regelmäßig im Namen der Krone unterwegs ist, um sein jeweiliges Königshaus medienwirksam zu repräsentieren, setzt Prinzessin Madeleine von Schweden auf eine andere Strategie. Seit Jahren schon lebt sie zusammen mit ihrem Ehemann Chris O'Neill und den drei gemeinsamen Kindern in den USA. Ihre Heimat besucht sie nur noch selten - dafür wird ihr umso mehr Aufmerksamkeit zuteil, wenn sie Schweden eine ihrer seltenen Visiten abstattet. Zuletzt waren Madeleine und ihre Familie zur Taufe von Prinz Carl Philips und Sofias jüngstem Sohn Julian in Schweden zu Besuch. Am Montag ist Madeleine für einen festlichen Anlass erneut in ihre Heimat zurückgekehrt.

Prinzessin Madeleine: Festlicher Termin im Königspalast

Zusammen mit Chris O'Neill und ihren drei Kindern Prinzessin Leonore (7), Prinz Nicolas (6) und der dreijährigen Prinzessin Adrienne wird die Königstochter über die Weihnachtsfeiertage in Schweden weilen. Mittlerweile stand auch schon ein offizieller Termin für die fünfköpfige Familie an. Madeleine und ihre Liebsten haben im Königspalast in Stockholm Christbäume für den Königspalast entgegengenommen.

Dieser Brauch hat in Schweden Tradition: Seit den 1960er-Jahren überreichen Studierende des Forstprogramms der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) dem Königspalast Christbäume, teilt die schwedische Königsfamilie auf Instagram mit.