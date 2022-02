Scheidungs-Gerüchte: Victoria und Daniel von Schweden unter Druck

Wochenlang verbreitete das schwedische Boulevardblatt Stoppa Pressarna böse Gerüchte um Prinzessin Vitoria und ihren Ehemann Daniel. Von einer Beziehungs-Krise und einer anderen Frau war da die Rede. Aufgrund von Spannungen in der Ehe hätten die schwedische Kronprinzessin und ihr Ehemann zuletzt kaum noch gemeinsame Auftritte absolviert, berichtete das Klatschblatt - bis die Pressesprecherin des schwedischen Königshofes, Margareta Thorgren, sich schließlich gezwungen sah, die Spekulationen um eine drohende Scheidung zu dementieren. "Die Information, dass sich das Kronprinzenpaar scheiden lässt, können wir eindeutig dementieren. Es gibt keine Scheidung", stellte diese gegenüber Dana Press klar.

Daniel und Victoria von Schweden präsentieren sich als Einheit

Das Ehepaar gerät dennoch unter Druck. Um bösen Gerüchten einen Riegel vorzuschieben, scheinen Daniel und Victoria nun in die Liebes-Offensive zu gehen. Mittlerweile zeigen sich die beiden wieder vermehrt gemeinsam bei öffentlichen Auftritten, wie etwa am 8. Februar bei ihren Gesprächen mit der schwedischen Gesundheitsbehörde Folkhölsomyndigheten.

Vor wenigen Tagen stellte sich das Paar in der königliche Oper in Stockholm erneut Seite an Seite der Öffentlichkeit - dabei schienen Victoria und Daniel bemüht, die Trennungs-Gerüchte wegzustrahlen, als sie sich in einer Loge zusammen mit König Carl Gustaf und Königin Silvia bei ihrem Opern-Besuch präsentierten.