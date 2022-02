Charlène von Monaco: Fürst Albert II. gibt endlich Gesundheitsupdate

Vor kurzem hieß es noch am Feiertag der Heiligen Dévote, dass sich die Fürstin noch "mehrere Wochen" von einer Zahnbehandlung erholen müsse. In der Meldung des 63-Jährigen gegenüber der Tageszeitung "Monaco-Matin" hieß es allerdings nun: "Fürstin Charlène geht es viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird." Dies verkündete der Regent nach seinem Aufenthalt in Beijing, wo er als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees bei den Olympischen Winterspielen anwesend war.

Einen genauen Zeitpunkt ihrer Rückkehr gab er dabei allerdings nicht bekannt. Die hoffnungsvollen Nachrichten scheinen jedoch, als ob man einer baldigen Genesung der 44-Jährigen entgegenblicken könnte und sich ihre Zwillinge Jacques und Gabriella auf ein baldiges Wiedersehen mit ihrer Mutter freuen dürfen.