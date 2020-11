Prinzessin Victoria veröffentlicht Advent-Foto mit "Lebkuchenmann Oscar"

Mit einer weihnachtlichen Botschaft hat sich die schwedische Kronprinzessin Victoria (43) am Sonntag an die Netzgemeinde gewandt. Sie, ihr Mann Prinz Daniel, Tochter Estelle und "Lebkuchenmann Oscar" wünschen einen frohen ersten Advent, schreibt sie zu einem Video und einem gemeinsamen Bild in festlicher Kulisse auf Instagram. "Advent bedeutet Ankunft und Hoffnung", so Victoria. "Etwas, das gerade in diesem Jahr wichtig scheint."