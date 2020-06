Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Romantische Fotos zum 10. Hochzeitstag

Ruhiges Jubiläum für Victoria und Daniel

Auch Victoria und Daniel wollten ihren Ehrentag deshalb im Privaten verbringen - wie genau, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Victoria hatte den bis dato bürgerlichen Daniel Westling am 19. Juni 2010 in der Stockholmer Domkirche geheiratet. Millionen Menschen weltweit hatten die Trauung im Fernsehen verfolgt, schätzungsweise 500.000 Menschen die Straßen von Stockholm gesäumt, um mit dem Paar zu feiern. In einer Reihe von auf Instagram veröffentlichten Bildern teilen sie nun private Einblicke ihres großen Tages: